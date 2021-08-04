Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.
Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika