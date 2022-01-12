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Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: "Muazzam bir enerji patlaması oldu" - Son Dakika

Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: "Muazzam bir enerji patlaması oldu"

12.01.2022 13:37
Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: "Muazzam bir enerji patlaması oldu"

Son dakika haberleri... Kartal'da avukatlık bürosunda bir araya gelen taraflar arasında çıkan miras kavgasında 4 akrabasını silahla vurarak öldüren Ahmet Salih Belginer, hakim karşısına çıktı.

Kartal'da avukatlık bürosunda bir araya gelen taraflar arasında çıkan miras kavgasında 4 akrabasını silahla vurarak öldüren Ahmet Salih Belginer, hakim karşısına çıktı. Sanık Belginer, "Göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum" diyerek ilginç bir savunma yaptı. Yaşadığı korkunç anları anlatan müşteki ise, "Sanık seri biçimde bizi tarıyordu. Kardeşim benim önüme atlamasaydı ben de ölürdüm" dedi.

Kartal'da 6 Nisan 2021 tarihinde avukatlık bürosunda bir araya gelen taraflar arasında çıkan miras kavgasında 4 akrabasını silahla vurarak öldüren Ahmet Salih Belginer'in(62), "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Belginer, "Maktuller ile benim dahil olduğum dedelerimizden kalma taşınmazlar vardı. Daha öncesinde babam tarafından kullanılan sonrasında da babamın yanına giderek işletmesini yaptığım bir arazi bulunuyordu. Bu arazi üzerinde iş yapabilmek için mirasçılar olarak bana izin vermişlerdi, ancak sonrasında bana karşı çeşitli davalar açıldı.

Olay günü miras meselesini görüşmek ve anlaşmak için buluştuklarını anlatan sanık, "Gittiğimde maktuller ve müştekiler ile iki avukat vardı. İçeri girdiğimde kendilerine 'hem bana izin veriyorsunuz, hem de dava açıyorsunuz ve babamın yaptırmış olduğu taş evin anahtarını istiyorsunuz' dedim. Bu sırada maktul Haluk Onat, 'siz ne biçim insansınız, avukatın parasını da ödemiyorsunuz' diyerek bana yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söyledi. Bu esnada Ahmet Nuri araya girerek Haluk'u susturdu 'biz karar aldık' diyerek miras olan taşınmazların parsel numaralarını sayıp buradaki haklarımdan kullandığım yerin karşılığında vazgeçmemi söyledi" dedi.

"MUAZZAM BİR ENERJİ PATLAMASI OLDU"

Bu sırada Haluk'un kendisine el hareketi yaptığını anlatan sanık, "Yerinden kalkıp üzerime doğru geliyordu. Ben de yerimden kalkmak istediğim esnada midemin yandığını, göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde silahın elimde olduğunu, Haluk'un ayağımın yanında yattığını gördüm, diğerlerine bakamadım ve oradan ayrıldım. Amacım eve gidip intihar etmekti, Eve gittiğim sırada yol üstünde jandarma tarafından yakalandım" diye konuştu.

MÜŞTEKİ KORKU DOLU ANLATI ANLATTI: "SERİ BİÇİMDE BİZİ TARIYORDU"

Müşteki Arzu Onat, olay günü avukatlık ofisine gittiklerini söyleyerek, "Sonra sanık geldi. Avukatımız bir açılış konuşması yaparak miras konusunda anlaşabileceğimizi telkin etti. Abim Ahmet Nuri söz alarak konuşmaya başladı. Sanığın kullandığı arazinin karşılığında dedemize ait evin anahtarı ve diğer haklarından vazgeçmesini söylediği sırada sanık sağ eliyle ceketinin içindeki silahı çıkardı. 'Benim hayatımı mahvettiniz, beni niye mahvettiniz' diyerek ateş etmeye başladı. Kardeşim Haluk önüme atıldı. Sanık seri biçimde bizi tarıyordu. Hatta ben otomatik bir silah olduğunu düşündüm. Sanığa olay öncesinde kimse küfür etmedi. Kardeşim benim önüme atlamasaydı ben de ölürdüm. Sanık bilinçli olarak hareket etmiştir" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Söz alan sanık avukatı, olayın cinnet anında meydana geldiğini söyleyerek, müvekkili sanık hakkında cezai ehliyet hususunda rapor aldırılmasını talep etti.

CEZAİ EHLİYETİ TESPİT EDİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Salih Belginer'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu, davranışları üzerinde etkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılarak, cezai ehliyetini etkileyen bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılması için öncelikle 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi. Ardından sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevki sağlanarak, cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk haşinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU

Kartal'da 6 Nisan 2021 tarihinde, aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan akrabalar bir avukatlık bürosunda buluştu. Burada bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yalova 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Salih Belginer akrabalarına ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda, Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay (54), Ayşe Ece Ay (26) ve Ahmet Nuri Onat (63) hayatını kaybetti. Belginer, Yalova'ya kaçtığı sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Salih Belginer hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

(Gamze Erdemir/ İHA)

Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: Muazzam bir enerji patlaması oldu

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Ahmet Nuri, Mahkeme, Enerji, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: 'Muazzam bir enerji patlaması oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Miras yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtardan ilginç savunma: "Muazzam bir enerji patlaması oldu" - Son Dakika
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