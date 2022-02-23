Son dakika haber... Muğla'da silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Dün gece Akyaka Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Güzergahlardaki denetimlerini artırarak güvenlik kamerası görüntülerini de takibe alan ekipler, B.H'yi Kavaklıdere yolunda başka bir araçla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan B.H'nin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Özcan Emreoğlu (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaşmış, B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetmişti.