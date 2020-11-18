Son dakika haber... NATO gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti - Son Dakika

NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı.

NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi sabah saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı. İlk olarak Boğaza Türk Deniz Kuvvetleri mayın avlama gemisi M261 Borda numaralı TCG 'Edremit' ardından Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı 'Aliakmon' adlı destek gemisi Boğaz'a girdi. Yunan gemisinden sonra İtalyan M5556 Borda numaralı 'Alghero' ile M645 Borda numaralı Fransız donanmasının mayın gemisi Boğaz'a girdi. Savaş gemilerinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişlerini tamamlayan NATO'ya bağlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.