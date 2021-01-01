Son dakika haber | NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı

01.01.2021 11:15
Son dakika haber | NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yıl sahalardan uzak kalan ve bu sezon Rockets'a takas edilen all-star oyun kurucu John Wall, Kings'i 122-119 yendikleri mücadelede 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergiledi.

Üçüncü maçında ilk galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 33, Christian Wood 21 sayıyla oynadı.

Harrison Barnes'ın 24, Richaun Holmes ve De'Aaron Fox'un 22'şer sayısı, Kings'in ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.

Cavaliers, Pacers'a kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'a 119-99 yenildi.

Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Darius Garland 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta Domantas Sabonis 25, Doug McDermott 18, Malcolm Brogdon 17 sayı buldu.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 119-99

Washington Wizards- Chicago Bulls: 130-133

Orlando Magic- Philadelphia 76ers: 92-116

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-119

Toronto Raptors- New York Knicks: 100-83

Oklahoma City Thunder- New Orleans Pelicans: 80-113

Utah Jazz- Phoenix Suns: 95-106

Amerikan Basketbol Ligi, Sacramento Kings, Houston Rockets, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
07:48
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 11:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei