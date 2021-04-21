Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti - Son Dakika

Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti

21.04.2021 11:09
Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti, System.String[]

Son dakika haberler... SUNUCU Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın iş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşmasında yapımcı Yaşar İrvül, tanık olarak dinlendi.

SUNUCU Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın iş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşmasında yapımcı Yaşar İrvül, tanık olarak dinlendi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar ile şikayetçi Ümit Arıkan katıldı.

"NEŞE VE ÜMİT'İ BEN TANIŞTIRDIM "Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak dinlenen yapımcı Yaşar İrvül, "Ben, Neşe ile Ümit'i tanıştırmıştım. Daha sonra arkadaş oldular, bir müddet sonra bana Neşe'den bir mesaj geldi; 'Arkadaşını şikayet ettim' yazıyordu. Sonra taraflar arasında yargılama süreci başladı. Ümit, yanlış anlaşıldığını, özür dilemek istediğini söylediğinde ise konuya Murat Hazinedar dahil olmuştu. Şantaja böylece tanıklık ettim" dedi.

"BEN KİMSEDEN 1 MİLYON İSTEMEDİM"Duruşmada söz alan sanık Murat Hazinedar ise, "Ben asla kimseden bir milyon lira istemedim. Maçta karşılaştık. Neşe ile yaptığım görüşmenin akıbeti hakkında konuştuk. Ümit'e, 'Neşe bu işi bir milyon liraya bitirmez. Çok ısrarcı' dediğini söyledim" diye konuştu.

" YAŞAR, ŞANTAJA TANIKLIK ETTİ"Müşteki Ümit Arıkan ise,  "Murat'la maçta karşılaştık; 'Sen tanınmış bir iş insanısın. Bu konu basına düşerse adın lekelenir. Aile huzurun buzulur. O kıza istediği parayı vereceksin. Bir milyon' deyip, yanımdan ayrıldı. Paranın cinsini belli etmedi. Yaşar da şantaja tanıklık etti" şeklinde konuştu. Duruşma ertelendi.

İFTİRA DEMİŞTİDavanın bir önceki oturumunda savunma yapan Neşe Sapmaz, "Suç uydurulmuş, bana iftira atılmıştır. Daha önceden taciz davası açmıştım. Müşteki, taciz ve hakarette bulunduğundan yargılama yapılırken Murat Hazinedar, Yaşar İlvul hakkımda dedikodu ve baskıda bulundular. Ben asla para talebinde bulunmadım. Yaşar İlvul, beni Ümit Arıkan ile iş amaçlı tanıştırdı, bana program yapacağını söyleyince kartımı verdim. İki gün sonra cinsel içerikli mesajlar yolladı. Dava açtım, sonrasında Yaşar İlvul'dan 15 bin lira gibi bir para aldım. Taciz davamdan, korktuğum için, avukatıma vazgeçtiğimi söyledim. Sonrasında savcılıktan arandım adliyeye gelmem gerektiği söylendi. Savcılığa vazgeçmek istemediğimi, korktuğum için avukatıma vazgeçmek istiyorum dediğimi söyledim. Para karşılığında davadan vazgeçilmem teklif edildi, bu teklifi reddettim. Ben asla Murat Hazinedar aracılığıyla para talebinde bulunmadım. Yaşar ile dost olduğumuz için ondan para aldım ama bu şantaj değildir" demişti.NE OLMUŞTU?Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açmıştı. Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan beraat ettirildi. Ancak daha sonrat Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak, 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Arıkan'ın şikayeti üzerine Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında dava açılmıştı.

Davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesinde de Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen IBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen paranın ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği iddiası yer aldı. Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et'  ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının şantaja yardım olduğunun delili olduğu kaydedilen iddianamede ikili hakkında "Şantaj" suçundan 3'er yıla kadar hapis ile 5'er bin güne kadar adli para cezası  talep edildi.


- İstanbul
Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti
Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti
Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti
Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti

Asliye Ceza Mahkemesi, Murat Hazinedar, İstanbul, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti - Son Dakika


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