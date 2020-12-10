Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor

10.12.2020 09:35
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor, System.String[]

Son dakika haberi: TRABZON'un Tonya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören yaşları 7 ile 17 arasında değişen 7 kardeşin derslerini bir cep telefonundan takip ederek, gösterdikleri azim takdir topladı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören yaşları 7 ile 17 arasında değişen 7 kardeşin derslerini bir cep telefonundan takip ederek, gösterdikleri azim takdir topladı. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşlere yurt içi ve dışından destek yağdı. Tabletlerine kavuşan çocukların evlerindeki eşyalar ise hayırseverler tarafından yenileniyor.

Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi'nde yaşayan Havva-Beytullah Aydın çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile derslerini evden takip ediyor. Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor.

DESTEK YAĞDIDemirören Haber Ajansı'nın okuma azimlerini duyurduğu 7 kardeşe yurt içi ve dışından destek yağdı. Hayırseverler aileye yardım etmek için sıraya girdi. Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, kardeşlere tablet hediye etti. Büyük sevinç yaşayan çocukların evlerindeki eşyalar da hayırseverler tarafından yenileniyor.  'DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'Tabletini teslim alan lise ikinci sınıf öğrencisi Edanur Aydın, "Zor dönemimizde yanımızda olan Genç Trabzonlular Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Bize tablet getirdiler. Devletimize, kaymakamımıza ve okul yöneticilerimize bize yaptıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.'BİZİ SEVİNDİRDİLER'

Anne Hava Aydın da 7 çocuğunu okutmaya çalıştığını ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Aydın, "Bu işe vesile olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok sevindirdiler, Allah'ım da onları sevindirsin.  Her yerden arayıp destek oldular" diye konuştu.


Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor
Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor

Zahit Şeyhanoğulları, Trabzon, Aydın, Tonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor - Son Dakika


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