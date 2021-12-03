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Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi

03.12.2021 14:42
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi

Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Muhammet Ali Şahin'in (30) cenazesi defnedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Muhammet Ali Şahin'in (30) cenazesi defnedildi.

İkizce 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Şahin için Saraçlı Mahallesi'ndeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Şahin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından gönderildiği İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi

Muhammet Ali, Ünye, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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