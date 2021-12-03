Son dakika haber: Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeninin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Muhammet Ali Şahin'in (30) cenazesi defnedildi.

İkizce 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Şahin için Saraçlı Mahallesi'ndeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Şahin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından gönderildiği İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.