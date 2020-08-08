Son dakika haber! Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladı - Son Dakika

Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına farklı açılardan yansıdı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Tarsus İlçe Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün durağa yaklaştığını gören ismi öğrenilemeyen bir genç, ayakkabısının iplerini açtı. Ardından el kaldırarak otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayarak yaya olarak yoluna devam etti. Şoför Ferdi Coşkun, sinirlenerek sürücü koltuğundan kalkıp gencin arkasından baktı. Bu anlar, durakta bekleyen diğer bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKİYORMUŞ

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu öne sürdü.