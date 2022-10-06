Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki Ziya öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki Ziya öldü, 2 yaralı

06.10.2022 10:25
Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki Ziya öldü, 2 yaralı

Son dakika haber... BURDUR'da, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Ziya Gün (18) yaşamını yitirdi, diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

BURDUR'da, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Ziya Gün (18) yaşamını yitirdi, diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Burdur- Tefenni yolunda dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada Ziya Gün yönetimindeki 15 ABS 989 plakalı motosiklet ile M.A.G.'nin (32) kullandığı 15 AAZ 167 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ziya Gün, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralı otomobil sürücüsü M.A.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.G. de ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayı haber alıp, hastaneye gelen Ziya Gün'ün anne ve babası, çocuklarının öldüğünü öğrenince fenalaştı. Ziya Gün'ün başında kask olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Burdur Devlet Hastanesi, Tefenni, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki Ziya öldü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 18 yaşındaki Ziya öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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