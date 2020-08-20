Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:25

Kaynak: DHA

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