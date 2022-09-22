Çorlu'da esnaflık yaptığı belirtilen M.Ö., otomobilini Atatürk Meydanı'na getirip, uzun süre korna çaldı. Daha sonra inen M.Ö., üzerine benzin dökerek aracını ateşe verdi. Otomobil alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürdü. Hurda yağını haline dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, M.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERİP YAKTI - Son Dakika

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