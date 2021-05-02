Son dakika haber... Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
02.05.2021 12:56
Gelen son dakika haberine göre Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" denildi.
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