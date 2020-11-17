Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI - Son Dakika

Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI

17.11.2020 14:24
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI, System.String[]

Son dakika gündem haberi... PROF. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından, aktarlarda bu sabahtan itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.

PROF. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından, aktarlarda bu sabahtan itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. 20 yıldır Mısır Çarşısı'nda aktar dükkanı işleten Serhat Kara, "Profesörün açıklamasından sonra satışlar arttı. Sabah 07.30'da açtık dükkanı. Normalde bu saate kadar ebegümeci ve adaçayını 1 kilogram satıyorsak, öğlene kadar 10'ar kilo satmışızdır" dedi.

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınızö ifadelerini kullandı.  Açıklamanın ardından aktarlarda bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazıları erkenden gelip ebegümeci ve adaçayı alıp deneyeceğini söylerken, bazı vatandaşlar ise bilmedikleri otları kullanmayacaklarını belirtti. Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.

"NORMALDE ÖĞLENE KADAR 1 KİLOYU ZOR SATARKEN ŞU AN 10'AR KİLO SATTIK"

Mısır çarşısında aktar dükkanı işleten Serhat Kara, "Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra, satışlar patladı. 07.30'da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10'ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim" diye konuştu.

"SARAÇOĞLU'NUN TARİFLERİNİN ÇOK İYİ GELDİĞİNİ BİLİYORUM, FİYATI UYGUNSA DENEYECEĞİM"Aktardan alışveriş yapan Serhat Ozan, fiyatları uygunsa tarifi deneyeceğini söyledi. Ozan, "Bence araştırmak lazım. Ama başdanışmanı tanıyorum. Saraçoğlu'nun kitabında görmüştüm. Farklı tariflerinin de çok iyi geldiğini biliyorum. O yüzden uygulanabilir. Zaten şu an korona ile alakalı sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hangisini uygulayacağımızı şaşırdık. O yüzden uygulanabilir, zararı olacağını düşünmüyorum. Aktara geldim bir soracağım. Eğer fiyatı da bizim için uygunsa tabi ki alınabilir" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA EBEGÜMECİ VE ADAÇAYI ALMAYA GELDİM"Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, "Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, ebegümeci otunu daha önce hiç duymadığını belirterek, "Hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Bilmediğim şeyleri hiç denemem. Bitkisel otlar tamam ama onları hiç içmedim. Zencefili limonla kaynatır içerim normalde ama diğer şeyleri hiç içmedim. Bilmediğim şeyi denemem" dedi.

Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI
Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI

İbrahim Saraçoğlu, Mısır Çarşısı, Koronavirüs, Ebegümeci, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! PROF. DR. SARAÇOĞLU FORMÜLÜ VERDİ, AKTARLARDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI - Son Dakika


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