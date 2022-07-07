Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik - Son Dakika
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Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik

07.07.2022 13:35

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Yılan Adası'na saldırı düzenlediklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Yılan Adası'na saldırı düzenlediklerini söyledi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun tüm yönlerde kayıplar yaşadığını ileri süren Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Soledar kenti yönünde bulunan Ukraynalı askerlerin pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, "Bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24. Mekanize Tugayı'nın kayıpları yaklaşık 2 bin 500 asker oldu. Bu, söz konusu tugayın yüzde 60'ıdır. 79. Hava Taarruz Tugayı'nın neredeyse tamamı yok edildi. Bu tugayın kayıpları yüzde 80'den fazladır." dedi.

Ukrayna ordusunun 80. Hava Taarruz Tugayı'nın bazı askerlerinin savaşmaktan vazgeçtiğini ve ordudan firar ettiğini öne süren Konaşenkov, ordudaki kayıpların Ukrayna yönetimini milliyetçi taburlarını ön cephelere göndermeye zorladığını savundu.

Konaşenkov, Kiev yönetiminin Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Sabah saat 05.00 sularında birkaç Ukraynalı asker bir motorlu tekneyle adaya indi ve bayrakla fotoğraf çekti. Yılan Adası'na yönelik Rus uçağı tarafından yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda adadaki Ukraynalı askerlerin bir kısmı vuruldu. Hayatta kalanlar Odessa bölgesindeki Primorsk yerleşim birimine doğru kaçtı." diye konuştu.

Ukrayna'da 6 yönetim merkezi, 3 mühimmat ve silah deposu, yabancı paralı askerlerin bulunduğu merkez ve Ukraynalı askerlerin eğitildiği merkezin imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" ve "Su-25" tipi savaş uçağı ile 17 insansız hava aracının düşürüldüğünü, 6 "Toçka-U" balistik füze ve 12 çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 234 uçak, 137 helikopter ve 1479 insansız hava aracının yanı sıra 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 935 tank ve zırhlı araç, 724 çok namlulu roketatar, 3 bin 102 obüs ve havan topu ile 4 bin 64 özel askeri aracın imha edildiğini dile getirdi.

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Rusya: 'Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu' Rusya: 'Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik - Son Dakika

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