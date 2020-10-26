Son dakika haber: Saddam'ın Yardımcısı el-Duri öldü - Son Dakika

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri'nin öldüğü açıklandı.

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinin ardından yasaklanan Saddam Hüseyin'in partisi Baas tarafından yapılan açıklamada, Irak hükumeti ve ABD tarafından aranan Saddam'ın Yardımcısı İzzet el-Duri'nin öldüğü belirtildi. Baas Partisi üyelerinin sabırlı olmaya çağrıldığı açıklamada el-Duri'nin ölüm nedenine yer verilmedi.

1942 doğumlu olan ve eski devrik lider Saddam Hüseyin'in yakalanamayan yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri, Devlet Başkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Tarım Bakanı görevlerini üstlenmişti. 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından yakalanamayan ve ABD tarafından aranan el-Duri, Saddam Hüseyin'in 2006'da idam edilmesi üzerine yasaklı Irak Baas Partisi'nin başkanı seçilmişti. - ERBİL