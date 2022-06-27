İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor - Son Dakika

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