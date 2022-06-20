Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 2 ilçede, 3 adrese düzenlediği operasyonda S.G, S.T, S.G, K.Y. ve O.Y'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 504,88 gram sentetik uyuşturucu, 342,16 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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