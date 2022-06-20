Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 504,88 gram sentetik uyuşturucu, 342,16 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.