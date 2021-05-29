Üye Girişi
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler - Son Dakika

Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

29.05.2021 20:37
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler, System.String[]

Son dakika haberler: Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman Salda Gölü'nde incelemede bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman Salda Gölü'nde incelemede bulundu. Vali Arslantaş ve Müdür Kahraman, Salda Gölü'nün Halk Plajı bölümünün kıyı kısmında meydana gelen değişimin mevsimsel polenlerden meydana geldiğini ifade etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin atıklarının Salda Gölü'nün rengini değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin Beyaz Adalar kısmında değil halk plajı kısmında olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman, meydana gelen değişimin ilk izlenimine göre suyun mevsimsel polenlerden oluştuğunu belirtti. Kahraman "Şuanda Türkiye'nin gözbebeklerinden olan Salda Gölü Özel Koruma Çevre Koruma Bölgesi Beyaz Adalar kısmındayız. Burada yaklaşık 2 senedir koruma çevre projesi yürütüyoruz. Bugün sosyal medyada çok sayıda görüntü dolaştı. Bunların özellikle Beyaz Adalar kısmında olmadığını vurgulamak istiyorum. Sadece Halk Plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir alanda daha çok mevsimsel oluştuğunu ve çam polenleri ile saz polenlerinin oluşturduğu bir takım bitkisel atıkların oluşturduğu bir görüntü ile karşılaştık. Bir renk değişimi ile karşılaştık. İlk izlenime göre mevsimsel kaynaklı olduğu düşünülüyor. Numuneleri aldık laboratuvara gönderdik. Sonuçlarına göre daha sağlıklı bir çıkarım mümkün olacaktır. Burayı üst düzey hassasiyetle korumaya çalışıyoruz. Şuanda hiçbir şekilde faaliyette olan bir tesis bulunmamaktadır. Özellikle bakanlığımızca yapılan düzenlemeler çerçevesinde hiçbir tesis şuanda faaliyette değildir. En ileri düzeyde arıtma tesisleri ile yapılmaktadır. Dolayısıyla o görüntülerin bu işle bağlantılı olarak araştırılmasının çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu bölgeye ilgi gösteren fakat gelmemiş olan kimseleri de davet etmek istiyorum" dedi.

Salda Gölü'ne gelerek meydana gelen değişimi yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ise "Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü'nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtrak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır" diye konuştu.

Ayrıca 2 yıl önce bahar polenlerinin Salda Gölü'nün kıyısını sarıya boyadığı öğrenildi.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler
Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Mehmet Ali Kahraman, Türkiye, Burdur, Salda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronada korkutan gelişme! Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi Koronada korkutan gelişme! Havada daha bulaşıcı olan yeni varyant tespit edildi Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi ile tavlayacak Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi ile tavlayacak         
20:58
Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti         
20:22
NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor         
19:58
Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu         
18:32
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi         
14:48
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 21:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement