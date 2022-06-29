Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

29.06.2022 08:57
Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Son dakika gündem haberine göre Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kilo mücadelesinde Cezayirli rakini Mohamed Khelil'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİLER GÜNÜ 5 MADALYA İLE KAPATTI

Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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