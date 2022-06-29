Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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