Son dakika haber... Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Tokat'ta seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tırdaki yangın büyümeden sönüldü.

Edinilen bilgiye göre; Adıyaman'dan Samsun'a saman götüren Mustafa Çakmak idaresindeki tır, Tokat- Turhal kara yolu eski sigara fabrikası yakınlarda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının içten yanarak dumanların yükselmesi nedeni ile iş makinesi ile müdahale edildi. Tırın üzerindeki balyalar iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Yangın soğutma çalışmaları yapılarak tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. - TOKAT