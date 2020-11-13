Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

13.11.2020 09:31
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Üçköprü Mahallesi'nde H.A'nın (44) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8,29 gram esrar bulundu. Olayla ilgili H.A. ile araçta bulunan K.E. (56) gözaltına alındı.

H.A'nın Çarşamba ve Ayvacık ilçelerindeki evlerinde yapılan aramada ise 97,78 gram esrar ele geçirildi.

K.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A'nın işlemleri ise sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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