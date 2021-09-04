Son dakika haber! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Hilvan ilçesi girişinde, Mustafa Kurçi idaresindeki 63 EV 956 plakalı kamyonet, Mehmet Mehdi Erol yönetimindeki 56 AF 051 plakalı otomobil, Mustafa Toprak'ın kullandığı 63 ABR 962 plakalı otomobil, Abdulkadir Yavuz idaresindeki 46 DL 990 plakalı otomobil, İbrahim Halil Taşni yönetimindeki 45 ZC 2460 plakalı otomobil ve Mehmet Kadri Aslan'ın kullandığı 21 ACA 092 plakalı kamyonet çarpıştı.
Zincirleme kazada sürücülerden Kurçi, Toprak, Yavuz, Taşni ile araçlardaki yolcular Aslıya Kurçi, Suzan Serçek ve Eyyüp Boncuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Yavuz ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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