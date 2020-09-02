Son dakika haber... Şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evi yandı - Son Dakika

Şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evi yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara'nın, bu kez de ağabeyi İzzet Keskin'in evinde yangın çıktı. Yangında ev büyük hasar görürken, Lara, olay günü şehir dışında olduğunu belirtti. Alanya'da yaşayan ve Haziran ayında yeğeniyle sokakta yürürken araba çarpması sonucu yaralanan şarkıcı Lara'nın bu kez de ağabeyinin evinin çatı katında, dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine eve gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan hiçkimse yara almadan kurtulurken, eşyalar büyük hasar gördü. Şarkıcı Lara'nın ise işi nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenildi.

'ÜZERİMİZDE VAR BİR FELAKET'

Kullanılamaz hale gelen evin söndürüldükten sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı Lara, Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı, şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan. Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan, binlerce mesaj atan bütün dostlarıma, sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum, hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun dedi.