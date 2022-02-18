Üye Girişi
Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi

18.02.2022 20:16
Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi

Son dakika haberi... Mardin'de 14 Temmuz 1995'te şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ersin Yener'in 76 yaşında vefat eden babası Muhammet Yener'in cenazesi, oğlunun yanında toprağa verildi.

Mardin'de 14 Temmuz 1995'te şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ersin Yener'in 76 yaşında vefat eden babası Muhammet Yener'in cenazesi, oğlunun yanında toprağa verildi.

Şehit babası Yener için Pamukova Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Muhammet Yener'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda oğlunun yanında defnedildi.

Cenaze törenine, Yener'in yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Çolak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kaldırım, şehit kardeşleri Recep, Mehmet, Fahrettin ve İbrahim Yener ile evinde ziyaret ettiği şehit annesi Hatice Yener'e başsağlığı diledi. ????

YORUMLAR
500
Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı Son dakika haberleri! Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de Mehmetçik ile bir araya geldi Son dakika haberleri! Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de Mehmetçik ile bir araya geldi

Jandarma, Komando, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement