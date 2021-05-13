Şehit yakınları bayramın ilk ziyaretinde şehitliğe koştu

BURSA - Bursa'da şehit yakınları, tam kapanma kısıtlamasından muaf tutulunca bayram ziyaretlerinin ilki için şehitlerinin mezarına koştu. Kısıtlamadan muaf tutulmalarının sevincini yaşayan şehit aileleri dualar edip, temizlik ve çiçek bakımını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri' konulu genelge göndermesiyle ailelerde büyük mutluluk yaşandı. Genelgede, 'Türkiye'nin bütünlüğü' ve 'milletimizin birliği' için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi. Devlet olmanın temel sorumluluğunun şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgenin ardından aileler, bayramın ilk ziyaretinde şehitliklere akın etti.

Pınarbaşı Şehitliğine gelen aileler, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri elleriyle temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaparken, şehitlerin toprağına bol bol su döktü.