Son dakika haber: Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı gençlik merkezinde yaşatılacak - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde mayıs ayında gönüllü olarak katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı, ilçede yapımı tamamlanan gençlik merkezinde yaşatılacak.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezine Çemçe bölgesinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adının verildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu merkezin isminin "Şehit Ferhat Çiftçi Gençlik Merkezi" olarak belirlendiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şehidimizin isminin burada yaşatılması bizi son derece mutlu kılacaktır. Şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz önemin ifadesidir. Ülkemiz var oldukça şehitlerimizin ismi yaşayacak. Bizim için şehit ve gazilerimizin yeri başkadır."