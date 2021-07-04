TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, dün akşam sel suları nedeniyle hasar gören Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerindeki Sarayönü mevki ve Meydan İstasyonu'nda incelemede bulundu.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, Demiryolu Bakım Dairesi Başkanı Ersoy Ankara, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Abdullah Özcanlı, Ar-Ge Dairesi Başkanı Ahmet Şirin, YHT Bölge Müdürü Yunus Uğurlu, 7'nci Bölge Müdürü Adem Sivri ve teknik ekipten oluşan bir heyet, sel bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Teknik heyet ayrıca konvansiyonel hatta da iş makineleriyle inceleme yaptı.TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, yapılan yazılı açıklamada; 24 saat esasına dayalı görüntülü güvenlik sistemleriyle selin yaratacağı tehlikenin önceden tespit edildiğini ve tren seferlerinin durdurulduğunu belirterek, "Doğal felaket sonucunda hattımızda hasar meydana geldi. Personelimizin dikkati üzerine hasar tespit edildi ve ivedilikle seferlerimiz durduruldu. Bugün de hasar tespiti ve son durumu öğrenmek adına incelemelerde bulunduk. Menfezlerimizde sorun yok. Hattımızı kontrollü olarak açarak seferlerimize başladık. Selden sonra 9 saat gibi kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık" dedi.