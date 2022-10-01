Son dakika haber... Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma

01.10.2022 09:50
Son dakika haber... Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma

Gelen son dakika haberlerine göre SİNOP'ta, 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda ağacın devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SİNOP'ta, 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda ağacın devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda 2 gün önce bazı ziyaretçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaç altında kalan Yaşar Pendik (45) ile Elvan Sümer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Elvan Sümer'in yaralanan eşi İsmail Sümer (57) de ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop'ta okuyan çocuklarını görmek için kent gelen Pendik ile Sümer'in cansız bedenleri, işlemleri sonrası memleketleri Denizli'ye gönderildi. Yürüyüş yolu üzerindeki kuruyan ağaçların kesilmediği, bu nedenle ihmal olduğu iddia edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.Öte yandan idari soruşturma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda risk taşıyan başka ağaçlar olup olmadığı araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Sinoplu İkinci El Eşya Satıcısı: '2 Sene Önce 10 Tane Satıyorsak Bu Sene 1 Tane Satıyoruz' Sinoplu İkinci El Eşya Satıcısı: '2 Sene Önce 10 Tane Satıyorsak Bu Sene 1 Tane Satıyoruz' Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik heyetiyle ilk maçında Pendikspor'a konuk olacak
Kaynak: DHA

Erfelek, Pendik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "yeni anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 16:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement