Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

16.03.2021 13:07

Gelen son dakika haberlerine göre Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiKONYA'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede, 'Siz benim selamımı neden almıyorsunuz' diyerek ateş açıp, Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz'ü (41) öldüren, Necati Harmancı'yı (45) yaralayan...

Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede, 'Siz benim selamımı neden almıyorsunuz' diyerek ateş açıp, Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz'ü (41) öldüren, Necati Harmancı'yı (45) yaralayan tutuklu Mevlüt Çağşak'ın (56), hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Çağşak'ın kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği ve saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği için 'tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Olay, 10 Eylül 2020'de saat 22.30 sıralarında İncesi Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde meydana geldi. Kahvehanede oturan Mevlüt Çağşak, başka masada oturan Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'ya iddiaya göre, "Siz benim selamımı neden almıyorsunuz?" diyerek bir anda ateş açtı. Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, Hacı Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralı Necati Harmancı da Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.

Suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan Mevlüt Cağşak'ın, jandarmada ifade vermediği ve susma hakkını kullandı. Adliyeye sevk edilen Cağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayın ardından Mevlüt Çağşak hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, saldırıda yaralanan Necati Harmancı'nın ifadesine de yer verildi. Olayı anlatan Harmancı, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Mehmet Köse ile aynı masada oturduğunu, saldırgan Mevlüt Çağşak'ın da 7-8 metre ilerideki başka bir masada 3 kişiyle oturduğunu söyledi.

HARMANCI: TARTIŞMA YA DA KÜFÜRLEŞME OLMADI, BİR ANDA ATEŞ AÇTI

Harmancı, Mehmet Köse'nin üşüdüğünü söyleyip yanlarından ayrılmalarının ardından Çağşak'ın tabanca ile yanlarına gelip 'Siz benim selamımı neden almıyorsunuz' diyerek ateş açmaya başladığını anlattı. Açılan ateş sonucu kendisinin karnına ve göğsüne mermi isabet ettiğini belirten Harmancı, "Daha sonra Hacı Ahmet'e iki veya üç el ateş etti. Tuvalete doğru kaçan Ayhan'ın da peşinden koşup ona da ateş açtı. Ardından geri dönüp Hacı Ahmet ve bana tekrar ateş etti. Olay öncesi herhangi bir tartışma ve küfürleşme yaşamadık. Mevlüt'ün küçüklüğünden beri silah taşıdığını ve agresif birisi olduğunu bilirim" dedi.

'SAKİN VE KARARLI ADIMLARI' İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede Mevlüt Çağşak'ın, olay günü masadan kalkıp tuvalete gittikten sonra geri döndüğünü, bir müddet oturduktan sonra direkt tabancasını çıkartıp, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'nın bulunduğu masaya sakin ve kararlı adımlarla gelip doğrudan ve yakın mesafeden tereddüt etmeden ateş ettiği belirtildi. Çağsak'ın saldırının ardından sakin ve emin adımlarla kahvehanenin önündeki aracına gidip, aracıyla uzaklaştığı ifade edildi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Çağşak'ın bulundurma ruhsatlı tabancasını yanında getirip, kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği için 'tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KONYA Selamını almadıkları iddiasıyla 2 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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