- Selvi İlyasoğlu Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı

Selvi, Dünya Güreş Federasyonu'na manşet oldu

MUĞLA - Macaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, Dünya Güreş Federasyonu'nun internet sitesinde manşet oldu. UWW, "Türkiye İlk Şampiyonluğunu Aldı" başlığı ile verdiği haberde, Selvi'nin Türkiye adına ilk kez altın madalya kazandığının altı çizildi.

Köyceğiz Kadın Güreş Takımı sporcusu, Selvi İlyasoğlu Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koydu.

Bu sene yurt içindeki müsabakalarda doktor raporu ile mücadele eden, Avrupa Şampiyonası'nda da 5'nci olan Selvi, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı 57 KG'de temsil etti. Selvi İlyasoğlu ilk maçında ABD'li Marina Cosme'yi 6-0, çeyrek finalde ise Moğolistanlı rakibi Byambasuren'i 4-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı Finalde Avrupa 2.'si Rus Angelina Pervukhina ile mücadele eden Selvi, rakibini 5-2 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Selvi İlyasoğlu finalde Dünya Şampiyonluğu için İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mindere çıktı. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Selvi İlyasoğlu, rakibini 4-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Selvi bu başarısı ile de Türkiye'ye Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda ilk altın madalyayı getirmiş oldu.

Selvi'nin bu başarısı Türkiye'de büyük yankı uyandırırken, Dünya Güreş Federasyonu'nun internet sitesinde de manşete taşındı.

UWW'nin İnternet Sitesi'nde "Türkiye İlk Şampiyonluğunu Aldı" başlığı ile verilen haberde, "Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye ilk kadın dünya şampiyonluğunu kazandı" denildi.

Haberde Türkiye'nin 2011'den bu yana şampiyonada yer aldığı turnuvalarda ilk kez altın madalya kazandığının altı çizilirken, Selvi'nin finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yendiği belirtildi.

"Kendime inandım ve başardım"

UWW'ye açıklamada bulunan Selvi İlyasoğlu, "Hislerimi açıklayamıyorum. Artık Dünya Şampiyonuyum, hedefim buydu, kendime inandım ve sonunda şampiyonluğu kazandım" dedi. Selvi İlyasoğlu, mindere çıkmadan önce çok heyecanlandığını ancak kendinden emin olduğunu, teknik ekibine teşekkür ettiğini söyledi. İlyasoğlu, "Antrenörüm Elis Yıldız beni şampiyonaya hazırladı. Beni burada desteklemek için kendi imkanları ile buraya geldi. Kenardan maç boyunca destek oldu ve kenarda söylediği her şeyi duydum" dedi. Selvi son olarak hedefinin bir ay sonra düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak olduğunu belirtti.