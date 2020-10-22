Son dakika haber | Sıfır emisyonlu binalarda yüzde 95 enerji tasarrufu mümkün - Son Dakika

Son dakika haber | Sıfır emisyonlu binalarda yüzde 95 enerji tasarrufu mümkün

22.10.2020 12:11
Son dakika haber | Sıfır emisyonlu binalarda yüzde 95 enerji tasarrufu mümkün, System.String[]

Son dakika haber... Sıfır emisyonlu binaların, geleneksel binalara göre enerji talebinde yüzde 95'e varan tasarruf sağladığı hesaplandı.

Sıfır emisyonlu binaların, geleneksel binalara göre enerji talebinde yüzde 95'e varan tasarruf sağladığı hesaplandı.

Oxford Üniversitesince hazırlanan "Sıfır Emisyonlu Küresel İnşaat Sektörüne Doğru" raporuna göre, iklim değişikliğiyle mücadele için inşaat sektörünün karbonsuzlaşması büyük önem taşıyor.

İnşaat sektörü, dünyada enerjiyle ilgili sera gazı emisyonlarının yüzde 39'undan sorumlu olup küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlanabilmesi için kalan karbon bütçesinin yarısını tüketebilecek büyüklükte bulunuyor.

Dünyanın hemen her yerinde sıfır veya sıfıra yakın emisyonlu yapılar inşa edilmesi için gereken teknoloji bulunurken bu teknolojilerin maliyeti geleneksel projelerle aynı seviyede yer alıyor.

Rapora göre, sıfır emisyonlu binalar soğutma ve ısıtma faturalarını önemli ölçüde düşürerek geleneksel evlere göre enerji talebinde yüzde 95'e varan tasarruf sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası iklim dostu ekonomik toparlanmanın önemli bir parçası olarak tanımlanan sıfır karbon binalarla, inşaat sektörünün kendi başına iklime nötr bir sektör haline gelebilir fakat bunun için acilen harekete geçilmesi gerekiyor.

Raporun yazarlarından Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sürdürülebilir Enerji Bölümü Direktörü Scott Foster, ülkelerin küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı kabul ettiğini anımsatarak "Ancak kendimizi 3 ila 5 derece arasında bir yolda bulduk. Binalar, dünyanın yaşam kalitesi hedeflerini karşılamanın ve iklim değişikliğini ele almanın merkezinde yer alıyor. Elimizdeki tüm seçenekler arasında binaları doğru şekilde inşa etme konusunda zamanlama, ölçeklendirme ve ekonomik fayda öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu Kıdemli Araştırmacısı Radhika Khosla da binalarda sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliği uygulamalarının maksimum kullanılması gerektiğini belirterek, "Binaların sürdürülebilir bir şekilde soğutulması büyük bir zorluk. Isınan bir iklimde, soğutma ne kadar verimli yapılsa da bina enerji kullanımı artacaktır. Artan refah, alan ve konfor ihtiyaçları, sera gazı emisyonlarında artışlarla birlikte enerji talebini de önemli ölçüde arıtıyor." ifadelerini kullandı.

Karbon, İnşaat, Oxford, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Sıfır emisyonlu binalarda yüzde 95 enerji tasarrufu mümkün - Son Dakika Ekonomi

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