Son dakika haber: Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda - Son Dakika

Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle İstanbul'a ilk kez gelen Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt (12), bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlanacak.

Dolu dolu bir programla İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek olan çocuklar, ilk günlerini Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta geçirdi. Eğlencenin kapılarının açıldığı Tema Park'ta hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı.

Heyecanlı ve keyif dolu bir gün geçiren çocuklar, Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Leopar, Puma, Panter, bir zamanlar Anadolu'da da yaşadığı söylenen ancak soyları tükenmekte olan Karakulak ve dünyada çok ender görülen Beyaz Aslan'ı yakından görme fırsatı yakaladı.

"Topluma mükemmel bir örnek oldular"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını, gururlandığını, bir an önce çocuklarla iletişime geçmesi gerektiğini hissettiğini ifade etti.

Çocukların güzel yürekleriyle Türkiye'ye ve dünyaya güzel ders verdiklerini belirten Yazıcı, şunları anlattı:

"İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalana, darda kalana yardım etmenin güzelliğini gösterdiler. Ben de çocuklarımızı bu güzel davranışlarından dolayı tebrik etmek ve İstanbul'a davet etmek için aradım. Onlar da sağ olsunlar davetimi kabul ettiler ve bir haftalığına İstanbul'a misafirimiz olarak geldiler. Çocuklarımız içlerindeki güzellikle yardım etmenin, paylaşmanın, dayanışmanın önemini anlatarak, topluma mükemmel bir örnek oldular. Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan Diyarbakırlı çocuklarımızın davranışları beni çok derinden etkiledi. Doğruyu söylemek gerekirse görüntüleri ağlayarak izlemiştim."

"İstanbul'u tarihi ve kültürel mekanlarıyla en güzel şekilde tanıtacağız"

Çocuklarla güzel ve heyecan dolu bir gün geçirdiklerini aktaran Yazıcı, hayatlarında pek çok şeyi burada ilk kez yapıyor olmalarının heyecanını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocukların Diyarbakır dışında bulunmadıklarını kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"İlk gördükleri şehrin İstanbul olması bizim için de çok anlamlı oldu. İstanbul'u onlara tarihi ve kültürel mekanlarıyla en güzel şekilde tanıtacağız. Başta Ayasofya-i Kebir Camii'ni, Sultanahmet'i, Kız Kulesi'ni, Yerebatan Sarnıcı'nı, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızın da istekleri doğrultusunda hazırladığımız programımızda Tarihi Yarımada turu, Boğaz turu, yüzme, dalış gibi pek çok etkinliğimiz olacak."

"Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor"

İlk kez uçağa binerek, Diyarbakır'dan farklı bir ile geldiğini belirten Mert Emsen, "Televizyondan ya da internetten gördüğüm şeyleri burada canlı olarak görüyoruz. Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor. İstanbul'da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Youtuber olmayı hayal eden Burhan Karadaban da insanlara yakın olmak istediğini, iyilikleri güzellikleri ortaya çıkararak insanlara yardım etmek istediğini anlatarak, "Biz anlamadık nasıl böyle meşhur olduğumuzu. İnsanlık görevimizdi. Kim olsa aynısını yapardı." şeklinde konuştu.