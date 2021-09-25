Son dakika haber! Şüpheli şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haber! Şüpheli şahıs polisten kaçamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde 'evden hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarından aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'evden hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarından aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, '2 evden hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarından aranan O.T. dün gece 01.00 sıralarında Altınkaya Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsı kovalayan ekipler 19 Mayıs Caddesi'nde onu yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesine nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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