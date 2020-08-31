Son dakika haber! Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını - Son Dakika

Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını

Sınırı aşan yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada rüzgarında etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi karşısında Suriye topraklarında iki ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle, Çalıboğazı ve Dağardı mevkilerinden Türkiye'ye sıçradı. Bölgede hazır bekleyen Yayladağı orman işletme şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Suriye tarafındaki yangın ise rüzgarın ve bölgedeki çatışmalarında etkisiyle artarak devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay orman işletme şefliğine bağlı 15 itfaiye ve 60 yer işçisi yangın söndürme ekipleri, olası bir yangın sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.