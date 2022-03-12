Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu

12.03.2022 16:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu Bolu'da, tartıştığı 3 çocuk annesi eşini silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu

BOLU - Bolu'da, tartıştığı 3 çocuk annesi eşini silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Sağlık mahallesi Gürgen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerine kayıtlı otomobili izni olmadan satan M.Ö. ile 3 çocuk annesi eşi F.Ö. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan silahla eşini bacağından vurarak yaraladı. F.Ö. kanlar içinde yerde kalırken M.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan M.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu
Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu

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Bolu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu - Son Dakika


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