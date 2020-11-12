Son dakika haber! TBESF Başkanı Uztürk, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) başkanlığına seçilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki ziyarete TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Akın Kalkavan, Selim Soydan, Nuri Akın, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Münir Gökmen de katıldı.

Başkan Nihat Özdemir, görüşmede "Engelli Federasyonları ile stratejik iş birliğimiz ve desteklerimiz sonrasında Türkiye'nin engelli futbolunda geldiği nokta önemli. UEFA tarafından örnek gösterilen bir ülkeyiz. Başarılarımız artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni görevi nedeniyle TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Üyesi de olan TBESF Başkanı Uztürk'ü tebrik ederek, A Milli Takım forması hediye etti.