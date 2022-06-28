Kapaklı ilçesinde eski defter ve kitaplar geri dönüşüm için belediye ekiplerince toplanıyor, vatandaşlar atık kağıtları karşılığı kazanç elde ediyor.
Kapaklı Belediyesince yürütülen "Geri Dönüşüme Destek Ol, Atıkların Kazanca Dönüşsün" Projesi kapsamında eğitim öğretim yılının sona ermesi ile beraber eski defter, kitap gibi kağıt atıklar görevlilerce toplanıyor.
Atık kağıtlarını görevlilere teslim edenlere, 1 kilogram atık kağıt karşılığında MyEdenred (yemek kartı) hesaplarına 1 lira 50 kuruş yükleniyor. Karttaki bakiye anlaşmalı mağaza, restoran ve kafelerde kullanılabiliyor.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada doğa ve geleceği önemseyen, projeye destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor - Son Dakika