Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor

28.06.2022 13:23
Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor

Son dakika gündem haberine göre Kapaklı ilçesinde eski defter ve kitaplar geri dönüşüm için belediye ekiplerince toplanıyor, vatandaşlar atık kağıtları karşılığı kazanç elde ediyor.

Kapaklı ilçesinde eski defter ve kitaplar geri dönüşüm için belediye ekiplerince toplanıyor, vatandaşlar atık kağıtları karşılığı kazanç elde ediyor.

Kapaklı Belediyesince yürütülen "Geri Dönüşüme Destek Ol, Atıkların Kazanca Dönüşsün" Projesi kapsamında eğitim öğretim yılının sona ermesi ile beraber eski defter, kitap gibi kağıt atıklar görevlilerce toplanıyor.

Atık kağıtlarını görevlilere teslim edenlere, 1 kilogram atık kağıt karşılığında MyEdenred (yemek kartı) hesaplarına 1 lira 50 kuruş yükleniyor. Karttaki bakiye anlaşmalı mağaza, restoran ve kafelerde kullanılabiliyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada doğa ve geleceği önemseyen, projeye destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber: Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber: Darp ettikleri genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli için istenen ceza belli oldu Son dakika haber: Darp ettikleri genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli için istenen ceza belli oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement