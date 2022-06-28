Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin , AA muhabirine yaptığı açıklamada doğa ve geleceği önemseyen, projeye destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Kapaklı ilçesinde eski defter ve kitaplar geri dönüşüm için belediye ekiplerince toplanıyor, vatandaşlar atık kağıtları karşılığı kazanç elde ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlar vatandaşa kazanç oluyor - Son Dakika

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