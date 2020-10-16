Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak 1 kişi daha yaşamını yitirdi. 3 gündür tedavisi süren 54 yaşındaki Cüneyt K., tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha önce İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen 1 kişi daha hayatını kaybederken, Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu. - TEKİRDAĞ