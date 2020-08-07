Son dakika haber! Tekne faciasında kaybolan Sarp, aranıyor - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, annesi ve 2 kardeşi ile bir yakınının öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, tekne sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı.