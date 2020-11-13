Son dakika haber: Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 21, Cezayir'de 18 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1584 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 151'e, vaka sayısı 76 bin 106'ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 807 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 851 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 111'e, vaka sayısı ise 65 bin 108'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı da 397 artarak 43 bin 377'ye ulaştı.