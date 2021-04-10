Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Bir son dakika haberine göre Antalya ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydan'ın düzenlenen törene Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, siyasi parti temsilcileri ve emniyet personeli katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. Burdur'da Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen törene ise İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Emniyet Müdürü Bitirik, törende, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Törenin ardından Burdur şehitliğine geçen polis memurları, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti. Karamanlı ilçesinde düzenlenen törene ise İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Karakaya, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.

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