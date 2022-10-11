Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü , "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'in Başiskele ilçesi Seymen yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler Türk bayrağının yerde bulunduğunu farkederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk bayrağını düştüğü yerden aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türk polisinin bayrak sevdası, koşarak yerden aldı - Son Dakika

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