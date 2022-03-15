Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı

15.03.2022 18:27
Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Uber, Allianz Partners ile Avrupa genelinde yaptığı iş birliği kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 Avrupa ülkesinde Uber uygulamasını kullanan bağımsız sürücülere 2022 yılı itibariyle ferdi kaza sigortası sunmaya başladığını duyurdu.

Uber, Allianz Partners ile Avrupa genelinde yaptığı iş birliği kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 Avrupa ülkesinde Uber uygulamasını kullanan bağımsız sürücülere 2022 yılı itibariyle ferdi kaza sigortası sunmaya başladığını duyurdu.

Uber, uygulamayı kullanan tüm taksi sürücülerine uygulama üzerinden yolculuk yaptıkları süre boyunca koruma sağlayan geniş kapsamlı bir sigorta programı sunmaya başladı. Allianz Partners tarafından Uber Taksi sürücü iş ortaklarına özel olarak sunulan program kapsamında, taksi sürücüleri Uber yolculukları esnasında meydana gelebilecek kazalar, yaralanmalar veya hastaneye yatış sonucu oluşan tedavi masraflarını içeren destek paketlerinden faydalanabilecekler.

"FERDİ KAZA SİGORTASINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANILACAK"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı konuya ilişkin açıklamasında, "Tüm Uber Taksi sürücü iş ortaklarımız, Uber yolculukları esnasında geçerli olacak iş ortağı koruma ferdi kaza sigortasından ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Uber platformunu kullanan sürücülere destekler sunmaya ve sektöre yenilikler getiren projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Taksi sürücülerinin gelirlerini  artırmalarını, daha verimli çalışmalarını ve kolayca yolcu bulmalarını sağlayarak trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olma misyonunu taşıyan Uber, 2021 yılında Uber uygulamasını kullanan yaklaşık 25 bin taksi sürücüsü iş ortağına olan bağlılığını her geçen gün artırmayı amaçlıyor.


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Türkiye, Sigorta, Taksi, Uber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı - Son Dakika


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