Son dakika haber... Ulaş'ta şüpheli hayvan ölümleri - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen şüpheli hayvan ölümleri hayvan sahiplerini tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde son bir kaç gün içerisinde birçok evcil hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü. Hayvanlarının zehirlendiğini düşünen hayvan sahipleri ise tedirgin olduklarını belirttiler. Üç köpeğinin zehirlendiğini belirten Burcu Şimşek isimli hayvan sever, bir çok köpek ve kedinin zehirlenme belirtileri göstererek öldüğünü dile getirdi.

Yetkililere seslenen Şimşek "Bu ölen üçüncü köpeğim, gözüm gibi baktığım ellerimle beslediğim. Yetkililere sesleniyorum, bir çözüm bulsunlar. Bu hayvanların ağzı yok, dili yok. Günah değil mi bunlara? Bize yardımcı olun. Benim köpeklerim kan kusuyor, veterinere götürdüm. 3 gündür veterinerdeyiz. İyileşemedi ve maalesef öldü. Sadece köpekler değil kedilerde zehirleniyor. Gerekenin yapılmasını ve bu hayvanlara daha fazla zulmedilmesine istemiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS