Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın darp edildiği davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı'ndaki sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darp edilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile ilgili 12 sanığın beraatına, 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, 2016 yılını 2017 yılına bağlayan gece sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Şansal hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçağından çıktığı esnada Şansal'ın onlarca kişi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişinin havalimanında yer hizmetleri personeli olduğu tespit edilerek dava açılmıştı. Dava sonucunda mahkeme, sanık Yasin Böcekli'nin 'basit yaralama' suçundan 2 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, 12 sanık hakkında ise beraat ve açılan davanın düşmesi kararını vermişti. Mahkeme karara bağlanan dava hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "Her ne kadar bazı sanıkların olay günü ve sonrası cep telefonu ile iletişim kurduğu tespit edilse de TGS yer hizmetlilerinin telsiz ile iletişimlerinin zorunlu olmaması, iş dolayısı ile cep telefonu ile görüşebileceklerinin hayatın olağan akışına ve iş işleyişine uygun olduğu, haber sitelerinde Barbaros Şansal'ın 1 saate havalimanına ineceği şeklinde haberlerin yer alması birlikte değerlendirildiğinde Şansal'a planlı saldırı olmadığı" denildi.

Gerekçeli kararda, görüntülerde Barbaros Şansal'a 3-4 kişinin saldırmaya çalıştığı, dosyada 13 sanığın bulunduğu, 42 saniye süren kovalama içerisinde sanıkların hepsinin vurduğunun düşünülemeyeceği de belirtildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede ünlü modacı hakkında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Şansal'ın 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan Atatürk Havalimanı'na geldiği ve ekip otosuna bindirileceği sırada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirket personelleri tarafından darp edildiği de iddianamede belirtilmişti. Personellerin burada ayrıca Barbaros Şansal'a cinsiyetçi, ayrımcı ve sinkaflı küfürler ettiği ve 'Buradan çıkamayacaksın, seni öldüreceğiz' şeklinde tehdit cümleleri kurduğu da açıklanmıştı. Barbaros Şansal'ın şikayetçi olduğunun da ifade edildiği iddianamede, personellerin suçlamaları kabul etmediği anlatılmıştı. İddianamede 13 şüphelinin 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)