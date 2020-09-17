Son dakika haber... Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haber... Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Son dakika sağlık haberine göre Ürdün'de son 24 saatte 279 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının gürüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Son dakika haber... Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi, System.String[]

Ürdün'de son 24 saatte 279 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının gürüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Ulaştırma Bakanı Halid Seyf ve Ürdün Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Mazin el-Feraya ülkedeki Kovid-19 vakaları ve alınan yeni tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Cabir, son 24 saatte 279 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 131'e yükseldiğini, 66 Kovid-19 hastasının daha sağlığına kavuşarak iyileşen sayısının ise 2 bin 438'e ulaştığını belirtti.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir gün içinde en yüksek vaka sayısı görülmüş oldu.

Hükümet Sözcüsü Adayile de, hükümetin ülke genelinde cenaze ve taziye törenleri dahil her türlü toplu yapılan faaliyetin yasaklanması kararı aldığını, kararı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Seyf de, 23 Eylül'den itibaren yurt dışından gelenlere otellerde karantina uygulamasının sona erdiğini ve evlerde karantinayla yetinileceğini ifade etti.

Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Feraya ise, ülkenin güneyindeki Kerak kentinin Gor el-Safi ve Gor el-Mezraa bölgelerinde vakalardaki hızlı artış nedeniyle Pazar gününden itibaren iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Ürdün hükümeti pazartesi günü, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici süre yeniden eğitime ve camilerde toplu ibadete ara verilmesi yönünde karar almıştı.

Hükümet Sözcüsü, Koronavirüs, Operasyon, Ürdün, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu         
23:16
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 02:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei