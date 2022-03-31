Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı

31.03.2022 15:14
Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı

Son dakika haberleri: Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı hayvanlarına yem ulaştıramayan üreticinin imdadına jandarma yetişti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı hayvanlarına yem ulaştıramayan üreticinin imdadına jandarma yetişti. Askeri helikoptere yüklenen yemler köye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü Erdoğdu mezrasında ikamet eden 300 hayvan sahibi Mahşuk Tezel, kırsalda çetin geçen kış şartları nedeniyle hayvanlarının yemsiz kaldığını yetkililere iletti. Durumdan haberdar olan Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin talimatı ile jandarma ekipleri hareket geçti. Ekipler tarafından helikoptere yüklenen bir ton yem üreticiye ulaştırıldı.

Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarının yolların kapalı olması ve yoğun kış şartları nedeniyle otlamak için araziye çıkamadığı, hayvanların yemlerinin tükendiği bilgisinin alınması üzerine Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1000 kg hayvan yemi havayolu ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı
Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı

YORUMLAR
500
Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı Karlıova'da karla mücadele devam ediyor Karlıova'da karla mücadele devam ediyor

Kadir Ekinci, Jandarma, Bingöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement