Son dakika haber | Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi - Son Dakika

Son dakika haber | Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi

22.12.2020 09:23
Son dakika haber | Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, 65 yaş üstündekilerin evde kaldıkları dönemde rutin egzersizlerle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, 65 yaş üstündekilerin evde kaldıkları dönemde rutin egzersizlerle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, Kovid-19 pandemisi sebebiyle zamanının büyük bölümünü evde karantina altında geçiren 65 yaş üstündekiler için egzersizin önemine işaret etti.

Özcan, pandemi dönemini evde geçiren 65 yaş üstündekilerin, bu süreci hastalık riskini düşürmek, gelecek yıla daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak için fırsata dönüştürebileceğini, evde yapılacak rutin egzersizlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa katkısının büyük olduğunu kaydetti.

65 yaş üstü için egzersizin daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için gerekli olduğunu vurgulayan Özcan, "Egzersizle birlikte kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, obezite gibi birçok kronik hastalığın oluşma riskini ve ilerlemesini azaltıyoruz. Egzersiz, Kovid-19 ve karantina nedeniyle oluşan olumsuz psikolojik etkileri gideriyor. Bu nedenle 'bu yaşa kadar düzenli egzersiz yapmadım artık çok geç' gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Egzersize alıştıkça kademeli olarak artırmalıyız"

Özellikle düzenli egzersiz geçmişi yoksa başlangıçta egzersizin hafif yoğunlukta ve kısa süreli yapılması gerektiğini aktaran Özcan, "Egzersize alıştıkça kademeli olarak artırmalıyız. Ev içinde yürüyüş, hafif ev işi gibi hafif yoğunluktaki aktivitelerden ev içinde tempolu yürüyüş, dans, bahçe işi gibi orta yoğunluktaki aktivitelere geçiş yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Sabit bisiklet kullanımının düşme riski açısından da oldukça güvenli olduğunu vurgulayan Özcan, "Orta yoğunluktaki egzersizleri günde en az 30-60 dakika, haftada 3-5 gün öneriyoruz. Kişiler tek seferde egzersiz yapamayabilirler. Böyle bir durumda günde 10 dakikalık egzersizlere bölerek de yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kasları güçlendiren 4 hareket

Kuvvetlendirme, esneme, germe ve denge egzersizlerinin 65 yaş üstü kişilerde çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu için hatırlatmak istediğim önemli bir konu ise egzersiz sırasında yaşayabilecekleri göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk terleme gibi durumlar açısından dikkatli olmaları. Daha önceden kalp hastalığı öyküsü olan ya da olmayıp egzersiz sırasında bu tarz bulguları ortaya çıkanların mutlaka kalp hastalıkları açısından hekim kontrolü ve tedavileri yapılmalı ve egzersize daha sonra başlamalıdır."

Rehabilitasyon, Sezgin Özcan, Üniversite, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vitoria Guimares forması giyen Quaresma, Santa Clara maçında 1 gol ve 2 asistle oynadı Şemsiyeleri hazırlayın! 8 il için sağanak, 1 kent için kar uyarısı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu         
09:36
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı Paraşütlü Noel Baba elektrik tellerinde mahsur kaldı! Kurtarılma anı anbean kameraya yansıdı         
08:42
Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi         
08:28
İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis         
08:17
MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı         
07:37
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi         
00:17
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 09:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei