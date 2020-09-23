Son dakika haber: Validen zabıtaya denetimde talimat: Cezayı basmaktan çekinmeyin - Son Dakika

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına yönelik denetim yapan Vali Mustafa Tutulmaz, girdiği dönercide masa düzeninin kurallara uygun olmadığını gördü. Vali Tutulmaz, zabıta memurlarından lokanta ve kahvelere yönelik denetimleri gözden geçirmelerini isteyerek, "Cezayı basmaktan çekinmeyin" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve kurum müdürleriyle birlikte kent merkezinde koronavirüs salgınına yönelik denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Tedbirlere uyulan iş yerlerinde teşekkür eden Vali Tutulmaz, eksiklikler gördüğü yerlerde ise uyarılarda bulundu.